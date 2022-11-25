Тамара Глоба огласила крайние дни ноября, которые несут угрозу

Известная в России астролог Тамара Глоба дала астрологический прогноз на последние дни ноября 2022 года. По словам специалиста, этот месяц выдался очень сложным. Именно на него выпало тотальное лунное затмение. И его критическое влияние еще будет ощущаться.

Людям стоит приготовиться к тому, что трудности и проблемы будут сыпаться словно из рога изобилия. Техника будет выходить из строя, запланированные поездки – срываться. Возможны природные катаклизмы. Астролог назвала самые опасные дни – 25 и 29 ноября. В это время нужно быть максимально бдительными.