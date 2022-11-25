Жителя Коми пришлось вытаскивать из горячей батареи со спасателями

25 ноября в Инте аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" выезжал спасать человека из необычной ситуации. Что с ним случилось, рассказал "Комиинформ".

В квартире по улице Куратова мужчина 1955 года рождения оперся рукой на батарею, но внезапно конечность проскользнула между радиатором и стеной. Пока мужчина пытался вытащить руку, батарея начала протекать, а горячая вода начала попадать на кожу и одежду. Времени вытаскивать руку как-то еще не оставалось, поэтому пришлось звать спасателей.