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Жителя Коми пришлось вытаскивать из горячей батареи со спасателями

Жителя Коми пришлось вытаскивать из горячей батареи со спасателями

25 ноября в Инте аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" выезжал спасать человека из необычной ситуации. Что с ним случилось, рассказал "Комиинформ".

В квартире по улице Куратова мужчина 1955 года рождения оперся рукой на батарею, но внезапно конечность проскользнула между радиатором и стеной. Пока мужчина пытался вытащить руку, батарея начала протекать, а горячая вода начала попадать на кожу и одежду. Времени вытаскивать руку как-то еще не оставалось, поэтому пришлось звать спасателей.

Вызов в отряд поступил в 9:30, с помощью гидравлического инструмента сотрудники "Спас-Коми" приподняли радиатор и отодвинули от стены. 

Пострадавшего передали работникам скорой помощи. Спасательная операция завершилась в 10 часов. 

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