В Ухте произошло тройное ДТП

В Ухте две иномарки не смогли разъехаться на перекрестке. Подробности сообщили в ГИБДД по Коми.

Все произошло 24 ноября в 19:25 на перекрестке Бушуева – Сенюкова. Мучжина 1977 года рождения на Kia Sorento не уступил дорогу Skoda Octavia, за рулем которой был мужчина 1992 года рождения.