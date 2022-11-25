В Ухте произошло тройное ДТП

В Ухте две иномарки не смогли разъехаться на перекрестке. Подробности сообщили в ГИБДД по Коми.
Все произошло 24 ноября в 19:25 на перекрестке Бушуева – Сенюкова. Мучжина 1977 года рождения на Kia Sorento не уступил дорогу Skoda Octavia, за рулем которой был мужчина 1992 года рождения.
Виновник аварии получил ушиб поясничного отдела позвоночника и, возможно, ушиб левой почки, водитель "Шкоды" получил ушибы коленных суставов. Пассажирка "Шкоды" 1992 года рождения получила ушиб гружной клетки.
В больницу никому из них ехать не пришлось.
В ГИБДД сообщили, что в течение года водитель "Киа" не привлекался к ответственности, водит он с 2010 года.