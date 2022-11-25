В Сыктывкаре из горящего дома пожарные вытащили 32 человека

В Сыктывкаре из-за пожара пострадал человек. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.
24 ноября в 05:30 утра в пожарную службу Сыктывкара поступило сообщение о возгорании в доме по адресу: улица Морозова, 43. Спасатели прибыли на место в течение десяти минут. Они вытащили из дома 32 человека, еще 20 эвакуировались самостоятельно. К несчастью, один из жильцов получил травмы. Пожар удалось ликвидировать только в 08:33 утра.
В тушении пожара задействовали 29 огнеборцев и шесть единиц техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.