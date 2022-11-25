Жители Коми рассказали, на что готовы ради денег

Эксперты портала hh.ru выяснили, сколько жителей Коми любят свою работу и на что они готовы ради зарплаты. В числе тех, кому нравится трудиться по выбранному направлению оказались 43% опрошенных жителей региона, что немного выше показателя по стране. А вот 30% человек заявили, что работу свою не любят.

Интересно, что с возрастом отношение к работе у людей меняется. Так, в 18-24 лет людей, которые негативно воспринимают свою работу, куда больше. А среди тех, кто старше 55 лет, больше половины обожают свое занятие. Но важна и сфера труда. Например, сотрудники сферы масс-медиа и искусства в большинстве своем любят работу, а вот медики чаще относятся к ней плохо.