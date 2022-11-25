Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Жители Коми рассказали, на что готовы ради денег

Жители Коми рассказали, на что готовы ради денег

Эксперты портала hh.ru выяснили, сколько жителей Коми любят свою работу и на что они готовы ради зарплаты. В числе тех, кому нравится трудиться по выбранному направлению оказались 43% опрошенных жителей региона, что немного выше показателя по стране.  А вот 30% человек заявили, что работу свою не любят.

Интересно, что с возрастом отношение к работе у людей меняется. Так, в 18-24 лет людей, которые негативно воспринимают свою работу, куда больше. А среди тех, кто старше 55 лет, больше половины обожают свое занятие. Но важна и сфера труда. Например, сотрудники сферы масс-медиа и искусства в большинстве своем любят работу, а вот медики чаще относятся к ней плохо.

42% жителей Коми считают, что работать на нелюбимой работе неправильно. 26% считают такое допустимым в начале карьеры, а 38% считают, что ради денег можно и потерпеть.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости