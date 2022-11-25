Экс-глава Усть-Куломского района получил тюремный срок за взяточничество

Согласно материалам уголовного дела с 2012 года по ноябрь 2021 года Александр Кондрашкин получал лично и через посредника взятки от лесозаготовителей. Взамен он помогал им с покупкой леса и избавлял от проверок. Всего за эту помощь он получил 553 800 рублей и 260 000 рублей

Усть-Куломский районный суд рассмотрел уголовное дело, подсудимый признал вину полностью. Обвинение предлагало дать ему четыре года тюрьмы, а защита требовала ограничиться штрафом. Однако суд назначил ему реальный срок на три с половиной года в исправительной колонии строгого режима. Штраф Александр тоже получил – два миллиона 500 тысяч рублей. Кроме этого он пять лет не смоджет в госучреждениях заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой.