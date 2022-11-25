Главу коми села оштрафовали за неисполнение требований прокурора

В конце августа 2022 года прокурор Прилузского района потребовал у администрации одного из сел района устранить ряд нарушений. В течение месяца глава администрации сельского поселение не предпринял никаких мер, повторные два требования тоже остались без ответа.

На горе-главу завели административное дело за неподчинение требованиям прокуратуры, но он даже не явился в суд. В итоге он получил штраф в размере двух тысяч рублей.