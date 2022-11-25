В России планируют позволить семьям брать ипотеки на вторичное жилье

семья должна воспитывать ребенка-инвалида;

в районе будущего проживания не должны строить новые дома.

Кроме этого в новом проекте предлагают ввести послабления для тех, кто уже взял ипотечный кредит на новострой, строительство дома или воспользовался "Дальневосточной ипотекой", но попал под частичную мобилизацию. Послабление заключается в том, что те, кто все еще находится в армии, могут пока не регистрировать купленное или построенное жилье.