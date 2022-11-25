В России планируют позволить семьям брать ипотеки на вторичное жилье

Возможно, скоро россиянам разрешат брать семейную ипотеку на вторичное жилье, сообщает "Секрет фирмы".
Новые возможности будут предполагать соответствие условиям, вот какие предложил Минфин:
- семья должна воспитывать ребенка-инвалида;
- в районе будущего проживания не должны строить новые дома.
Кроме этого в новом проекте предлагают ввести послабления для тех, кто уже взял ипотечный кредит на новострой, строительство дома или воспользовался "Дальневосточной ипотекой", но попал под частичную мобилизацию. Послабление заключается в том, что те, кто все еще находится в армии, могут пока не регистрировать купленное или построенное жилье.
Сколькие воспользуются новым предложением? В Минфине сначала предположили, что взять льготную ипотеку должны не меньше 960 000 человек, но позже понизили ожидания до 933 000 человек.