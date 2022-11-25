Сыктывкарские компании рассказали, будут ли они проводить новогодние корпоративы

Усинск, Сыктывкар и Ухта отказались от новогодних салютов на фоне СВО. Вслед за этим сервис SuperJob провел опрос по поводу праздничных мероприятий среди предприятий, в числе который были сыктывкарские организации. Согласно ему, каждая пятая компания столицы Коми отказалась от проведения новогоднего корпоратива. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сотрудниками предприятий и узнал, как они будут отмечать новогодние мероприятия.

На фоне специальной военной операции многие люди в социальных сетях начали высказываться против проведения новогодних мероприятий, в том числе корпоративов.

Хотя среди предприятий Сыктывкара нашлись и те, которые будут делать корпоратив, но только в рамках офиса.

“Мы решили ограничиться простым чаепитием в офисе и на производстве”, — прокомментировала заместитель директора компании по доставке воды Юлия.