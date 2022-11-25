Сыктывкарские компании рассказали, будут ли они проводить новогодние корпоративы

Усинск, Сыктывкар и Ухта отказались от новогодних салютов на фоне СВО. Вслед за этим сервис SuperJob провел опрос по поводу праздничных мероприятий среди предприятий, в числе который были сыктывкарские организации. Согласно ему, каждая пятая компания столицы Коми отказалась от проведения новогоднего корпоратива. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сотрудниками предприятий и узнал, как они будут отмечать новогодние мероприятия.
На фоне специальной военной операции многие люди в социальных сетях начали высказываться против проведения новогодних мероприятий, в том числе корпоративов.
Хотя среди предприятий Сыктывкара нашлись и те, которые будут делать корпоратив, но только в рамках офиса.
“Мы решили ограничиться простым чаепитием в офисе и на производстве”, — прокомментировала заместитель директора компании по доставке воды Юлия.
“Мы пока не думали о корпоративе. У меня день рождения 25 декабря и мы хотим отметить два в одном. В офисе проведу фотосессию с командой. Попьем чаю, побалуем себя вкусняшками, каждой от души подарю маленький подарочек. Я считаю, что проводить крупные корпоративы сейчас не время! Но жизнь продолжается! Можно просто поздравить друг друга, спокойно, без пьянства и увеселительных игр, провести время! Я считаю, что паниковать и жить в трауре нельзя! От этого еще хуже! Все должно быть в меру!”, — поделилась консультант по сбалансированному питанию международной организации по здоровому образу жизни Ганна Холопова.
“Мы пока не думали, как отметить. Хотим совместить день рождение нашей студии и новый год. Скорее всего будем праздновать не в офисе, а в каком-то интересном месте. В тяжелые времена всегда нужен праздник”, — отметила руководитель студий танцев в Сыктывкаре.
Администраторы крупных ресторанов рассказали, что в 2022 году спрос на проведение корпоративов не упал.
“У нас хорошая загруженность. Спрос не упал. В этом году на новогодние корпоративы компании тратят гораздо больше, чем в прошлом году, так как цены выросли на продукты и услуги”, — прокомментировал администратор одного из ресторанов Сыктывкара.
“В этом году заявок на корпоративы больше, чем в прошлом. Хотя столики будут выглядеть гораздо скромнее, чем было в 2021 году”, — отметил администратор другого заведения.
“Спрос есть, но многим организациям запретили делать корпоративы. По ценникам так же, как и в прошлом году”, — поделилась сотрудница еще одного ресторана.