Эти 5 продуктов помогут лучше соображать в течение дня

Для поддержания умственного тонуса специалист порекомендовала добавить в рацион красную рыбу, богатую йодом, благотворно влияющим на работу мозга. Также в этой рыбе высокое содержание жирных кислот, хорошо влияющих на кожу, ногти и волосы.

Полезным для концентрации является и сельдерей — настоящий витаминный коктейль. В этом продукте содержатся витамины А, Е, В, К. Также сельдерей полезен для памяти.