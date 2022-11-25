В Сыктывкаре покажут фильм-победитель Каннского кинофестиваля 2022 "Треугольник печали"

27 ноября в 18.00 кинотеатр "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на всероссийскую премьеру фильма "Треугольник печали" — победитель Каннского кинофестиваля-2022. Это новый фильм Рубена Эстлунда, дважды обладателя "Золотой пальмовой ветви" ("Квадрат"). Фильм представит киновед Данила Кузнецов (Синхронизация).



Пара супермоделей (Харрис Дикинсон и Чарлби Дин) отправляются в роскошный круиз в компании богатых пассажиров, русского олигарха и британских торговцев оружием. Капитан яхты (Вуди Харрельсон) — человек, который любит цитировать Маркса не меньше, чем пропустить бокальчик. После кораблекрушения выжившие оказываются на необитаемом острове, где каждому предстоит переосмыслить своё место… ведь ловить рыбу умеет только уборщица.



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