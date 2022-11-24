Сыктывкарец стал вице-чемпионом турнира по бодибилдингу в Арабских Эмиратах

Владимир Кольцов из столицы Коми стали вице-чемпионом мира на турнире «Mr & Mrs WORLD» в Объединенных Арабских Эмиратах. Состязания прошли в Фуджейре с 17 по 20 ноября.

Сыктывкарец занял место в категории Men’s Physique ELITE PRO и оказался единственным представителем Коми на турнире. Мужчина прошел нешуточный отбор: сначала пробился в то-10, после чего в полуфинал и топ-5. Только после этого он принял участие в состязаниях за призовое место. При этом в одной категории было больше 25 соперников.