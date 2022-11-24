Ликвидация задолженности по зарплате на предприятиях Коми на контроле правительства

Заместитель Председателя Правительства Коми Лариса Карачёва провела заседание Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды. На заседании рассмотрели вопросы о перспективах погашения долгов перед работниками четырех предприятий в Удорском, Сыктывдинском, Усть-Вымском районе и Усинске.

Задолженность перед работниками на этих предприятиях образовалась в предыдущие годы, в большинстве случаев это предприятия-банкроты, где введено конкурсное и внешнее управление.