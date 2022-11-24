Ликвидация задолженности по зарплате на предприятиях Коми на контроле правительства

Заместитель Председателя Правительства Коми Лариса Карачёва провела заседание Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды. На заседании рассмотрели вопросы о перспективах погашения долгов перед работниками четырех предприятий в Удорском, Сыктывдинском, Усть-Вымском районе и Усинске.
Задолженность перед работниками на этих предприятиях образовалась в предыдущие годы, в большинстве случаев это предприятия-банкроты, где введено конкурсное и внешнее управление.
Как прозвучало на совещании, конкурсные и внешние управляющие прикладывают все усилия, чтобы погасить долги предприятий перед работниками. Так, на предприятии в Усть-Вымском районах есть перспектива ликвидировать задолженность перед работниками до конца 2022 года, благодаря реализации и сдаче в аренду имеющегося имущества. Погасить долги по зарплате до конца года планирует и предприятие в Удорском районе. Этому способствует переориентация деревообрабатывающего производства для выпуска новых видов продукции.
Лариса Карачёва нацелила конкурсных управляющих двух предприятий-банкротов в Сыктывдинской районе и Усинске использовать все возможности взыскания средств в пользу работников, в том числе привлечение к субсидиарной ответственности руководителей и собственников предприятий-должников.
"Поручаю продолжить работу с организациями-должниками, конкурсными и внешними управляющими, применять все имеющиеся рычаги воздействия для снижения задолженности по оплате труда. Необходимо держать этот вопрос на постоянном контроле, взаимодействовать с правоохранительными органами, чтобы по максимуму погасить долги перед работниками даже на предприятиях-банкротах", – обратилась заместитель Председателя Правительства к руководителям муниципалитетов, присутствующим на совещании лично либо по видеосвязи.
*** В 2022 году при взаимодействии органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов и работодателей погашена задолженность по оплате труда на общую сумму более 23,8 млн рублей.