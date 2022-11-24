Сбер наградит автора лучшей научной статьи по искусственному интеллекту 1 млн рублей

Сбер проведет конкурс научных материалов и статей в области искусственного интеллекта ( AI ) и машинного обучения ( ML ). Автор лучшей работы получит 1 млн рублей. Об этом сообщил Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на международной конференции A rtificial Intelligence Journey .

40 ключевых работ, прошедших отбор и этап рецензирования, будут опубликованы в одном из крупнейших в мире научных журналов «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и в его англоязычной версии « Doklady Mathematics ». Авторы также получат возможность выступить с докладами на конференции AI Journey в 2023 году, а лучшему из них будет вручен приз в 1 млн рублей.

На странице AI Journey Science , начиная с 25 ноября, можно будет ознакомиться с правилами проведения отбора и начать подготовку материалов.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: