В Коми два пенсионера МВД спасли заблудившихся в лесу людей

В полицию Сосногорска поступило сообщение, что в лесу недалеко от поселка Вис Сосногорского района пропали двое мужчин. На место выехали спасатели и местные жители, но поиски не дали результатов.

Потерявшиеся еще какое-то время выходили на связь, но не могли объяснить свое местоположение. Оказалось, мужчины приехали в лес на снегоходе и на некоторое время отошли от техники к реке порыбачить, а обратного пути не нашли.

Эта информация дошла до пенсионера МВД Игоря Шляпугина, и он не смог оставаться в стороне. Дождавшись конца рабочего дня, мужчина позвонил своему другу, Роману Шипилову, с которым ранее проходил службу в полиции. Взяв снегоход с прицепом, товарищи отправились в лес.

После долгих поисков, пенсионеры МВД увидели следы и блеклый свет фонарика между деревьев. Подъехав поближе, они заметили двух потерявшихся жителей. Оказалось, что их телефоны и пауэрбанк сели, им приходилось топить снег в кружке, чтобы попить воды. Мужчины были замерзшие и путались в ответах. Спасители напоили их горячим чаем и отвезли домой, сообщили в МВД по Коми.