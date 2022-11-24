Жителей Коми предупредили об опасном природном явлении: объявлено штормовое предупреждение

С 23 ноября по республике отмечается гололёдно-изморозевое отложение, местами сильное (сложное отложение, изморозь). Сильное - в Усть-Цилемском районе до 43 мм, в Усинском районе до 60 мм. На остальной территории интенсивность отложения составляет 10-20 мм.

Ожидается, что гололёдно-изморозевое отложение, местами сильное (в Усть-Цилемском и Усинском районах) сохранится до 27 ноября 2022 г.