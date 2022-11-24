Жителей Коми предупредили об опасном природном явлении: объявлено штормовое предупреждение

С 23 ноября по республике отмечается гололёдно-изморозевое отложение, местами сильное (сложное отложение, изморозь). Сильное - в Усть-Цилемском районе до 43 мм, в Усинском районе до 60 мм. На остальной территории интенсивность отложения составляет 10-20 мм.
Ожидается, что гололёдно-изморозевое отложение, местами сильное (в Усть-Цилемском и Усинском районах) сохранится до 27 ноября 2022 г.
Районы ОЯ: Усть-Цилемский, Усинск.
Районы НЯ: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Вымский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухта, Сосногорск, Ижемский, Вуктыл, Печора, Инта, Воркута.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- в случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда электроснабжение будет восстановлено;
- не открывайте свои морозильники или холодильники без необходимости: закрытый морозильник сохранит продукты замороженными в течение 24 - 36 часов.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.