В России предложили ввести штраф за выгул опасных собак

По информации "Известий", к внесению в Госдуму подготовлен законопроект "Об изменениях в КоАП РФ". Документом предлагается ввести новую статью "Выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах".

За нарушение правил хозяев намерены наказывать штрафом от 1 до 3 тыс. рублей.

"Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение и не прописаны практически нигде", — отмечают авторы в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении "Известий".

Многочисленные примеры нападения домашних собак на людей и на других животных подкрепляются данными Роспотребнадзора.