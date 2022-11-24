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Участник СВО поблагодарил Секретаря "Единой России", Главу Коми В.Уйбу за поддержку

Участник СВО поблагодарил Секретаря "Единой России", Главу Коми В.Уйбу за поддержкуФото РИК партии "Единая Россия"

Он выразил слова благодарности за приобретение необходимой форменной одежды и оказание поддержки во время нахождения в госпитале. Наш земляк – доброволец после ранения в грудь и руку находился в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А.Вишневского в Подмосковье.

Мать солдата была участницей встречи Главы Коми Владимира Уйба с семьями военнослужащих и обратилась к нему с просьбой оказать содействие в обеспечении своего раненного сына необходимой военной форменной одеждой. По поручению Секретаря Коми РО партии "Единая Россия", Главы Республики Коми Владимира Уйба депутат Совета города Сыктывкара Василий Лобанов связался с бойцом для решения ситуации.
 

"Сразу сказал, что Родина его в беде не оставит. Вышел на Ассоциацию ветеранов боевых действий. Наша организация – всероссийская и имеет отделения по всей стране. Связался с председателем Московского регионального отделения Ассоциации Виктором Свиридовым. Он посетил в госпитале нашего земляка и взял на контроль обеспечение его всем необходимым. 23 ноября наш солдат был выписан из госпиталя и при поддержке "Единой России" ему приобрели необходимую одежду", – рассказал Василий Лобанов.

"Сейчас здоровью солдата ничего не угрожает, но необходима будет повторная операция на локтевой сустав для восстановления подвижности. Кроме того у бойца остался осколок в спине. Добавлю, что принципу "своих не бросаем" мы следуем во всем. По русской традиции, воин, доблестно выполнивший свой долг, должен вернуться домой в военной форме", – подчеркнул Василий Лобанов.

Уроженец республики ушел на фронт добровольцем. Будучи студентом Сыктывкарского медицинского колледжа, после сдачи всех промежуточных экзаменов он отправился в зону проведения специальной военной операции на помощь нашим солдатам.

 

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