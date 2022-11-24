Участник СВО поблагодарил Секретаря "Единой России", Главу Коми В.Уйбу за поддержку

Он выразил слова благодарности за приобретение необходимой форменной одежды и оказание поддержки во время нахождения в госпитале. Наш земляк – доброволец после ранения в грудь и руку находился в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А.Вишневского в Подмосковье.

Мать солдата была участницей встречи Главы Коми Владимира Уйба с семьями военнослужащих и обратилась к нему с просьбой оказать содействие в обеспечении своего раненного сына необходимой военной форменной одеждой. По поручению Секретаря Коми РО партии "Единая Россия", Главы Республики Коми Владимира Уйба депутат Совета города Сыктывкара Василий Лобанов связался с бойцом для решения ситуации.



"Сразу сказал, что Родина его в беде не оставит. Вышел на Ассоциацию ветеранов боевых действий. Наша организация – всероссийская и имеет отделения по всей стране. Связался с председателем Московского регионального отделения Ассоциации Виктором Свиридовым. Он посетил в госпитале нашего земляка и взял на контроль обеспечение его всем необходимым. 23 ноября наш солдат был выписан из госпиталя и при поддержке "Единой России" ему приобрели необходимую одежду", – рассказал Василий Лобанов.