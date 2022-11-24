Участник СВО поблагодарил Секретаря "Единой России", Главу Коми В.Уйбу за поддержку

Он выразил слова благодарности за приобретение необходимой форменной одежды и оказание поддержки во время нахождения в госпитале. Наш земляк – доброволец после ранения в грудь и руку находился в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А.Вишневского в Подмосковье.
Мать солдата была участницей встречи Главы Коми Владимира Уйба с семьями военнослужащих и обратилась к нему с просьбой оказать содействие в обеспечении своего раненного сына необходимой военной форменной одеждой. По поручению Секретаря Коми РО партии "Единая Россия", Главы Республики Коми Владимира Уйба депутат Совета города Сыктывкара Василий Лобанов связался с бойцом для решения ситуации.
"Сразу сказал, что Родина его в беде не оставит. Вышел на Ассоциацию ветеранов боевых действий. Наша организация – всероссийская и имеет отделения по всей стране. Связался с председателем Московского регионального отделения Ассоциации Виктором Свиридовым. Он посетил в госпитале нашего земляка и взял на контроль обеспечение его всем необходимым. 23 ноября наш солдат был выписан из госпиталя и при поддержке "Единой России" ему приобрели необходимую одежду", – рассказал Василий Лобанов.
"Сейчас здоровью солдата ничего не угрожает, но необходима будет повторная операция на локтевой сустав для восстановления подвижности. Кроме того у бойца остался осколок в спине. Добавлю, что принципу "своих не бросаем" мы следуем во всем. По русской традиции, воин, доблестно выполнивший свой долг, должен вернуться домой в военной форме", – подчеркнул Василий Лобанов.
Уроженец республики ушел на фронт добровольцем. Будучи студентом Сыктывкарского медицинского колледжа, после сдачи всех промежуточных экзаменов он отправился в зону проведения специальной военной операции на помощь нашим солдатам.
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