В Сыктывкаре утроили облаву на волков

24 ноября в столице Коми охотники организовали облаву на волков. Хищников ищут в поселке Краснозатонский.

Как сообщает Комиинформ, жители поселка обратились в единую диспетчерскую службу, где рассказали, что в районе частных домов на улице Радужной заметили волков. Один хищник оказался в поле зрения уличной видеокамеры. А возле дома №21 по улице Алешинской нашли следы крови. Там же исчезла собака.