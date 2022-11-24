В Сыктывкаре утроили облаву на волков

24 ноября в столице Коми охотники организовали облаву на волков. Хищников ищут в поселке Краснозатонский.
Как сообщает Комиинформ, жители поселка обратились в единую диспетчерскую службу, где рассказали, что в районе частных домов на улице Радужной заметили волков. Один хищник оказался в поле зрения уличной видеокамеры. А возле дома №21 по улице Алешинской нашли следы крови. Там же исчезла собака.
На предполагаемое место появления серых выдвинулись сотрудники полиции и охотники. Сейчас идет облава, но пока информации об отстреле волков не поступало.