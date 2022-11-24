Эксперт назвал эффективные способы очистить авто от наледи

Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" перечислил, что делать, если транспорт обледенел. Если у вас нет приятных опций в виде дистанционного запуска мотора, то пользуемся достижениями современной химии. Заранее смазываем уплотнители силиконовой смазкой, а стекла водоотталкивающим составом. Щетки стеклоочистителей желательно не только смазать, но и поднять над стеклом. В результате вам придется меньше мерзнуть в попытках удалить с них намерзший лёд.

Если машина открывается механическим ключом, то не забываем смазывать личинки замков. Если обморожение автомобиля начинается во время движения, то нас должна беспокоить только обзорность. Исправные щетки стеклоочистителя и зимняя жидкость омывателя в большинстве случаев справляются с проблемой.