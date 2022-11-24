Сыктывкарцев возмутила стихийная автостоянка около храма

23 ноября стало известно о том, что в Сыктывкаре в районе дома №19 по улице Свободы автовладельцы создали несанкционированную дорогу и беспрепятственно начали по ней движение.
Жильцы ближайших домов возмущаются подобным поведением водителей, ведь для многих этот пустырь является тротуаром.
“Бесполезно. Администрация знает всю эту историю. Еще много будет подобных видео, а действий никаких не будет”, – пишет возмущенная сыктывкарка.
Некоторые горожане готовы действовать решительно:
“Можно саморезы рассыпать”, – делится своей идеей сыктывкарец.
Владельцы машин оставляют авто прямо на этом тротуаре. Само видео за сутки уже успело завируситься, а количество просмотров приближается к 50 тысячам.
“Про Город Сыктывкар” обратился за комментарием в администрацию Сыктывкара. Владимир Голдин рассказал, что уже сейчас рассматриваются планы по благоустройству пустыря, а сама ситуация не является позитивным примером городской среды.
“В проекте будет предусмотрена парковка для автомобилей вдоль улицы Свободы, чтобы предоставить место автомобилистам. Это одна из задач трансформации территории”, – поделился исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин.