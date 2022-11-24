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Сыктывкарцев возмутила стихийная автостоянка около храма

Сыктывкарцев возмутила стихийная автостоянка около храмаСтопкадр из видео в группе "Доска позора Коми"

23 ноября стало известно о том, что в Сыктывкаре в районе дома №19 по улице Свободы автовладельцы создали несанкционированную дорогу и беспрепятственно начали по ней движение. 

Жильцы ближайших домов возмущаются подобным поведением водителей, ведь для многих этот пустырь является тротуаром.

“Бесполезно. Администрация знает всю эту историю. Еще много будет подобных видео, а действий никаких не будет”, – пишет возмущенная сыктывкарка.

Некоторые горожане готовы действовать решительно:

“Можно саморезы рассыпать”, – делится своей идеей сыктывкарец.

Владельцы машин оставляют авто прямо на этом тротуаре. Само видео за сутки уже успело завируситься, а количество просмотров приближается к 50 тысячам. 

“Про Город Сыктывкар” обратился за комментарием в администрацию Сыктывкара. Владимир Голдин рассказал, что уже сейчас рассматриваются планы по благоустройству пустыря, а сама ситуация не является позитивным примером городской среды.

“​​В проекте будет предусмотрена парковка для автомобилей вдоль улицы Свободы, чтобы предоставить место автомобилистам. Это одна из задач трансформации территории”, – поделился исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин.

Видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале.




 

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