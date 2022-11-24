Сыктывкарцев возмутила стихийная автостоянка около храма

23 ноября стало известно о том, что в Сыктывкаре в районе дома №19 по улице Свободы автовладельцы создали несанкционированную дорогу и беспрепятственно начали по ней движение.

Жильцы ближайших домов возмущаются подобным поведением водителей, ведь для многих этот пустырь является тротуаром.

“Бесполезно. Администрация знает всю эту историю. Еще много будет подобных видео, а действий никаких не будет”, – пишет возмущенная сыктывкарка.

Некоторые горожане готовы действовать решительно: