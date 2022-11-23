Сколько будет призывов на военную службу на время СВО: официальный ответ

- Призыв осуществляется два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября (в этом году — с 1 ноября) по 31 декабря, - пояснили официальные источники.

В связи с СВО пошли слухи, что призыв российских мужчин на "срочную" военную службу будет проходить чаще, чем обычно. Эту информацию развеяли на сайте объясняем.рф.

Напомним также, в Коми призыв начался 1 ноября и закончится 31 декабря. По прогнозам на срочную службу в армию собираются призвать около 2 тысяч человек, сообщил военный комиссар Дмитрий Федин. Подлежащие обязательной военной службе молодые люди будут получать повестки или узнавать о призыве по мобильному телефону. Также желающие могут прийти в военкомат самостоятельно.