Для жителей Коми создали опрос "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми". Его проводит Служба Республики Коми стройжилтехнадзора. Выразить свое мнение по изменениям в законе можно будет до 15 декабря 2022 года.
Все ответы будут учитываться в ходе рассмотрения законопроекта. Проголосовать можно тут.
В Коми проводится опрос по поправкам в "закон о тишине"
- 16:53 23 ноября
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- Служба новостей
Для жителей Коми создали опрос "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми". Его проводит Служба Республики Коми стройжилтехнадзора. Выразить свое мнение по изменениям в законе можно будет до 15 декабря 2022 года.
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