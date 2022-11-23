В Коми проводится опрос по поправкам в "закон о тишине"

Для жителей Коми создали опрос "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми". Его проводит Служба Республики Коми стройжилтехнадзора. Выразить свое мнение по изменениям в законе можно будет до 15 декабря 2022 года.



Все ответы будут учитываться в ходе рассмотрения законопроекта. Проголосовать можно тут.

