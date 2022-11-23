Невролог рассказала, кто больше подвержен риску болезни Альцгеймера

Генетически к болезни Альцгеймера предрасположены от 5% до 15% человек, и в первую очередь в группе риска люди, у родственников которых есть эта болезнь. При семейном анамнезе не лишним будет сделать генетический тест и проверить собственную предрасположенность, особенно если у родных болезнь Альцгеймера развилась до 65 лет. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-невролог, член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская.

"Если у родственников болезнь Альцгеймера началась раньше 65 лет, тест на генетическую предрасположенность сделать стоит, проверить ген APOE. Если в двух аллелях выявляется ген, блокирующий синтез белка APOE4, в возрасте старше 75 лет вероятность развития болезни Альцгеймера вырастает от 10 до 30 раз. Если родственники имели болезнь Альцгеймера, но заболевание началось позже 65 лет, можно тоже сдать анализ, но меньше вероятность, что будет выявлена генетическая предрасположенность к этому заболеванию. Самый главный критерий генетической предрасположенности — раннее начало у ваших родственников", — пояснила она.