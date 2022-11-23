Случаем гибели ребенка, который выпал из окна в Сыктывкаре, займутся следователи

В Следственный комитет проверит обстоятельства гибели 10-летнего ребенка, который выпал из окна многоэтажки в столице Коми. Информация о том, что именно по этому поводу считают в Следственном комитете, не разглашается, сообщает "Комиинформ".

Напомним, трагедия произошла 22 ноября в здании по улице Пушкина, 59. Он выпал из окна и оказался на козырьке дома, после чего спасатели передали его скорой помощи. Его увезли в реанимацию, но спустя несколько часов он скончался.