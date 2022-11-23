Можно смело брать – там только мясо: Роскачество назвало лучшие марки сосисок и сарделек

Эксперты Роскачества и Росконтроля назвали лучшие марки сосисок и сарделек. Кроме того, специалисты отметили, что именно в ноябре эти товары стали популярны среди покупателей, пишет PRIMPRESS.
Согласно статистике, именно эти продукты оказались лидерами по покупкам среди семей в предпоследнем месяце 2022 года. В связи с этим эксперты решили проверить, какие из марок можно назвать лучшими. Для этого они отобрали 51 бренд сосисок и исследовали их в лаборатории.
Лучшей маркой оказалась продукция "Дымов", которая имеет свои корни с юга Дальнего Востока. Помимо этого, эксперты Роскачества одобрили сосиски «Звениговский», "Клинский", "Останкино", "Окраина" и другие. Всего в такой список вошли 13 марок.
В составе этих сосисок было только заявленное на упаковке натуральное мясо, без примесей других его видов.
Тем временем в Росконтроле назвали лучшие марки сарделек. Победителем в рейтинге продукт от бренда "ВкусВилл". Также эксперты советуют покупать шпикачки "Велком".