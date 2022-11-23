Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых ожидает счастье в декабре 2022

Известный астролог Тамара Глоба в преддверии декабря составила прогноз всем знакам Зодиака, выделив тех, кому в следующем месяце звезды будут благоволить во всех делах. Наиболее просто расправиться с проблемами смогут три знака в финале года, подав пример остальным “коллегам” как реагировать либо избежать неприятности, обернув их в свою пользу. Водолеи

Представителей этого знака Зодиака ждет стабильность в личной жизни, лишь упрочив семейные связи. По этой причине Глоба рекомендует Водолеям нанести визиты своим дальним родственникам, либо сделать все-таки окончательный выбор, озвучив предложение своей половинке. Однако астролог предупредила, что идеализировать своего партнера не стоит в том случае, если решили связать себя с ним узами брака, так как все имеют слабости.

Астролог также предупредила, что под влиянием Сатурна Водолеи могут поддаться к разочарованиям, поэтому она рекомендовала бороться с этим разрушительным чувством.

В финансовом плане Глоба назвала декабря благоприятным для Водолеев, поэтому они могут смело браться за любые проекты. Им безусловно будет сопутствовать удача. Также высока вероятность карьерного роста.

Отдельно астролог рекомендовала Водолеям обратить в декабре внимание на свое здоровье и перейти на легкую пищу, так как диета поможет избежать неконтролируемых скачков массы тела.

Весы

У этого знака Зодиака, как предсказала астролог, в декабре появится человек, который буквально перевернет все с ног на голову, причем тяга к авантюризму на этот раз возьмет верх над стремлением сохранить душевное равновесие. А вот для состоящих в отношениях неожиданно откроется неизвестная ранее грань, что послужит поводом еще раз основательно взвесить все за и против.

Деловая жизнь также преподнесет Весам сюрприз и поспособствует этому получение неожиданного предложения о сотрудничестве. Для карьерного роста, как полагает Глоба, может понадобиться переезд, что потребует усилий со стороны этого знака Зодиака, так как изменения привычной организации жизни Весам дается нелегко, однако результат будет того стоить.

Для сохранения здоровья Глоба рекомендовала отдать в декабре предпочтение фруктам и сократить употребление жирного и жаренного на фоне слабой пищеварительной системы.

Рак

Представителям этого знака Зодиака следует, как рекомендует Глоба, обратить внимание на свою семью, проявив больше заботы к близким, позвонив им по телефону или навестив.

Тем временем в плане финансов декабрь станет для Раков ответственным, так как их ожидает крупные проекты на работе. Более того, непредвиденная командировка окажется довольно выгодной, а потому Глоба рекомендовала от нее не отказываться. Отдельно астролог пояснила, что с коллегами также будут складываться отношения в благоприятном ключе.

Астролог также добавила, что склонным к рефлексии Ракам не стоит поддаваться этим чувствам, а также остерегаться депрессии и подавленности. Для этого необходимо побольше общаться с близкими.