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"Ни помыться, ни поесть": в одном из домов Сыктывкара замерзла вода в трубах

"Ни помыться, ни поесть": в одном из домов Сыктывкара замерзла вода в трубахФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

В одном из домов Сыктывкара замерзла вода. По словам жильцов, управляющая компания игнорирует жалобы по этой проблеме. Журналист портала “Про Город” пообщался с женщиной, которая живет в этом доме.

В многоквартирной “деревяшке” на Сысольском шоссе, 38 жильцы уже пятый день сидят без воды. Как сообщила сыктывкарка, утром 17 ноября вода в кранах замерзла.

“Уже 22 ноября, мы все еще сидим без воды! Ни помыться, ни еду приготовить. Нам воду приходится покупать. В четырех квартирах замерзла вода”, — возмущается горожанка.

По словам жильцов, управляющая компания игнорирует жалобы.

“Приходили рабочие и просто сказали, что ничего не могут сделать, так как некому. И добавили, что у них в приоритете “многоэтажки”. Им просто плевать на нас”, — отметила сыктывкарка.

Женщина пожаловалась на слабое отопление в их доме.

“У нас не особо тепло. Иногда приходится сидеть с обогревателями”, — поделилась жительница дома.

По словам женщины, деревянный дом признали аварийным в 2021 году.

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