"Ни помыться, ни поесть": в одном из домов Сыктывкара замерзла вода в трубах

В одном из домов Сыктывкара замерзла вода. По словам жильцов, управляющая компания игнорирует жалобы по этой проблеме. Журналист портала “Про Город” пообщался с женщиной, которая живет в этом доме.

В многоквартирной “деревяшке” на Сысольском шоссе, 38 жильцы уже пятый день сидят без воды. Как сообщила сыктывкарка, утром 17 ноября вода в кранах замерзла.

“Уже 22 ноября, мы все еще сидим без воды! Ни помыться, ни еду приготовить. Нам воду приходится покупать. В четырех квартирах замерзла вода”, — возмущается горожанка.

По словам жильцов, управляющая компания игнорирует жалобы.