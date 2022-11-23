Сыктывкарец шантажировал любовника супруги интимными снимками

Сыктывкарец обратился в полицию с заявлением о том, что его шантажируют интимными снимками, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Мужчина 1958 рассказал, что познакомился в одном из увеселительных заведений с женщиной, которая там работала. У них завязался роман, а спустя время выяснилось, что у возлюбленной сыктывкарца есть муж, который в это время отбывал наказание за кражу.