Сыктывкарец шантажировал любовника супруги интимными снимками

Сыктывкарец обратился в полицию с заявлением о том, что его шантажируют интимными снимками, сообщает пресс-служба МВД по Коми.
Мужчина 1958 рассказал, что познакомился в одном из увеселительных заведений с женщиной, которая там работала. У них завязался роман, а спустя время выяснилось, что у возлюбленной сыктывкарца есть муж, который в это время отбывал наказание за кражу.
Когда обманутый муж вернулся, он случайно нашел переписку супруги с любовником, в этой же переписке были его фотографии. Мужчина скопировал их себе и начал шантажировать любовника жены. Все дошло до того, что мужчина явился домой к обидчику и потребовал денег. Тот отдал сыктывкарцу 10 тысяч рублей и обратился ву полицию.
На обманутого горожанина завели уголовное дело за вымогательство. Он признался в том, что натворил, но деньги возвращать отказался.