Сыктывкарцы пели песни Queen под симфонический оркестр

В Сыктывкаре прошло симфоническое шоу “Богемская рапсодия”. Группа Radio Queen выступила с оркестром театра оперы и балета Республики Коми. На концерте был полный зал: от самых преданных фанатов группы Queen до совсем юных слушателей. Горожане пришли, чтобы послушать любимые песни. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на шоу.
22 ноября в половине 7 вечера люди уже начали скапливаться вокруг здания театра. Пробиться сквозь толпу было невозможно. Все пришли, чтобы увидеть концерт.
Ровно в 19:00 все зрители замерли в ожидании. Сперва на сцену вышел Коми республиканский оркестр, затем музыканты группы. Спустя пару минут вышел и сам солист Radio Queen Влад Чайников. Он двигался и выглядел так, как легендарный Фредди Меркьюри.
После первой песни зал восторгался. Все кричали “Браво!”.
“Мы второй раз приехали в Сыктывкар. Сыктывкар, вы любите Queen?”, — спросил со сцены солист.
“Да!” — громко прокричали все зрители.
Группа исполнила одну из самых зажигательных песен Queen "Don't Stop Me Now".
Зал громко подпевал группе. Некоторые из зрителей не удержались и начали танцевать прямо на своих местах.
На песне “Who Wants to Live Forever” весь зал зажег фонари на своих телефонах.
Наконец, музыканты исполнили самую главную композицию шоу “Bohemian Rhapsody”, которая покорила сердца фанатов.
“Мы очень волнуемся из-за этой песни. Это очень сложная композиция. Но мы надеемся, что у нас получится. Нам нужна ваша поддержка!”, — попросил участник группы, после чего зрители одарили музыкантов бурными аплодисментами.
Затем прозвучала одна из самых популярных песен группы Queen — “We Will Rock You”. Зал не удержался и начал топать и хлопать в такт с музыкой.
“Вы хотите, чтобы шоу продолжалось?” — спросил солист группы.
“Даа!” — воскликнула толпа.
“Тогда вставайте и начинайте танцевать!” — попросили музыканты.
После этого все зрители начали танцевать.
Шоу завершилось совместной фотографией участников группы и зрителей.
На концерт пришла и та самая диско-бабушка Лидия Уляшева, которая не пропускает ни одного жаркого мероприятия Сыктывкара.
Большинство зрителей покинули шоу довольными.
“Мне очень понравилось. Я с детства фанатка группы Queen. Солист, конечно, не похож совсем, но понастольгировать было приятно”, — прокомментировала зрительница.
“Было приятно послушать песни Queen. Конечно, было бы лучше провести такое мероприятие не в театре, а где-нибудь в клубе, чтобы можно было потанцевать”, — поделилась сыктывкарка Анна.
“Очень классно! Хочу еще!” — восторгалась одна из зрительниц шоу.