Сыктывкарцы пели песни Queen под симфонический оркестр

В Сыктывкаре прошло симфоническое шоу “Богемская рапсодия”. Группа Radio Queen выступила с оркестром театра оперы и балета Республики Коми. На концерте был полный зал: от самых преданных фанатов группы Queen до совсем юных слушателей. Горожане пришли, чтобы послушать любимые песни. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” побывал на шоу.

22 ноября в половине 7 вечера люди уже начали скапливаться вокруг здания театра. Пробиться сквозь толпу было невозможно. Все пришли, чтобы увидеть концерт.

Ровно в 19:00 все зрители замерли в ожидании. Сперва на сцену вышел Коми республиканский оркестр, затем музыканты группы. Спустя пару минут вышел и сам солист Radio Queen Влад Чайников. Он двигался и выглядел так, как легендарный Фредди Меркьюри.

После первой песни зал восторгался. Все кричали “Браво!”.

“Мы второй раз приехали в Сыктывкар. Сыктывкар, вы любите Queen?”, — спросил со сцены солист.