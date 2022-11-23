Из-за гололеда в Коми с начала ноября пострадали три десятка человек

С 1 ноября в травмпункты Коми обратились порядка 30 горожан с травмами, которые они получили из-за гололеда. 21 человек даже оказался на больничной койке, сообщает Минздрав республики.

Как отметили в травматологии, падения на улице бывают ил летом, но с наступлением зимы количество этих случаев заметно возрастает. Вот только виной тому не скользкие дороги: в это время года становится больше травм, полученных во время катания на коньках, лыжах и санках. Чаще всего это переломы рук, голеностопных суставов, ушибы, а также растяжения.