В России возобновляют производство автомобилей "Москвич"

Первым с конвейера сошел "Москвич 3" - это перелицованная версия китайского переднеприводного кроссовера JAC JS4. Продажи этой машины начнутся в Москве в декабре, по всей России - в марте 2023 года.
У "Москвича 3" будет два двигателя. Первый - это силовой агрегат с турбонаддувом на 1,5 литра. Его мощность 150 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 6-ступенчатой МКП или бесступенчатым вариатором. Второй мотор - это атмосферник 1,6 литра (109 л.с. и 150 Нм). С ним идет только шестиступенчатая "механика".
Напомним, партнером предприятия выступил российский КамАЗ. Согласно названным ранее планам, до конца года с конвейера сойдут 600 кроссоверов "Москвич", треть из них получит электрическую силовую установку - это электрические модели будут называться "Москвич 3е".
Такой автомобиль практически не отличается дизайном от кроссовера с ДВС. В движение его приводит электромотор DY Power с жидкостным охлаждением с пиковой отдачей в 68 лошадиных сил. Заявлена батарея емкостью 187 ампер-часов (250-450 В), на одном заряде которого электрокар сможет проезжать до 410 километров, сообщает "РГ".