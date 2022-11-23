Спасателям Коми пришлось вырезать из машины пострадавшего в лобовом столкновении

Прилузский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС выезжал на место ДТП, чтобы вызволить из машины пострадавшего в серьезном ДТП, сообщает "Комиинформ".
Все произошло 22 ноября около 16:00. В районе населенного Занулья столкнулись машины Volkswagen и Fiat Albea. В лобовом столкновении пострадали два человека.
Одного мужчину удалось извлечь сразу и экстренно госпитализировать, а вот второго серьезно зажало. Спасатели отключили аккумуляторы и вызволили пострадавшего. Мужчину положили на щит, наложили на ногу шину и транспортировали до машины скорой помощи.