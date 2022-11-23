Спасателям Коми пришлось вырезать из машины пострадавшего в лобовом столкновении

Прилузский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС выезжал на место ДТП, чтобы вызволить из машины пострадавшего в серьезном ДТП, сообщает "Комиинформ".

Все произошло 22 ноября около 16:00. В районе населенного Занулья столкнулись машины Volkswagen и Fiat Albea. В лобовом столкновении пострадали два человека.