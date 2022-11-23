Сразу после Нового года: российским пенсионерам пообещали рекордную индексацию выплат

С 1 января следующего года страховую пенсию по старости планируют проиндексировать на 4,8%. Увеличить выплаты собираются для пенсионеров, которые не работают. Так, на конец года “среднегодовой” размер выплаты для пожилых граждан будет равен 21 864 рублям, пишет “МК”.

В 2024 же году страховую пенсию планируют проиндексировать на 4,6%, а в 2025 году пенсию планируют увеличить в два этапа: с 1 февраля — на 4% и с 1 апреля — на 3,6%. Такой уровень индексации установлен из прогнозов, что сделаны в Минэкономразвития. По подсчетам ведомства, уровень индексации должен быть не ниже уровня инфляции.