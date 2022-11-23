Соискателям-педиатрам в Коми предлагают зарплату в 50 тысяч рублей

20 ноября в России отмечают День педиатра. К этому празднику специалисты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями и резюме этих специалистов.

Всего в России с начала года открыли 12,6 тысяч вакансии педиатров. При этом на Коми приходится всего около 1% всех этих вакансий. Статистика показывает, что в регионе есть острый дефицит детских врачей – на одну вакансию педиатра есть менее 0,1 резюме. По всей России ситуация не лучше – на одну вакансию всего 0,5 резюме. Напомним, нормальный кункурс на вакансию, который позволяет работодателю выбирать действительно хороших специалистов – 5-6 человек на место.