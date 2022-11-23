Вместо сердца — камень: этим трем знакам зодиака практически невозможно влюбиться

Прежде чем начать отношения, многие люди тщательно выбирают себе избранника. А есть и такие, кто не доверяет вообще никому, и ближе, чем на вытянутую руку, к себе не подпустят.
Скорпион
Разочарования в жизни делают их очень осторожными по отношению к другим. А все из-за того, что они часто наступали на одни и те же грабли, проходили через предательства. Скорпионы пытаются сами себя защищать, избегая повода вновь ранить свое сержце.
Близнецы
На первом месте у них собственные увлечения, например, путешествия или самореализация. А вот романтические отношения они начинать не спешат, ссылаясь на то, что это может помешать их планам.
Дева
Девы будут очень долго взвешивать все за и против, прежде чем начать отношения. Они не привыкли торопливо принимать важные решения. Поэтому, когда им поступит предложение руки и сердца, то суженому придется ждать ответа очень долго.