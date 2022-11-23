Вместо сердца — камень: этим трем знакам зодиака практически невозможно влюбиться

Прежде чем начать отношения, многие люди тщательно выбирают себе избранника. А есть и такие, кто не доверяет вообще никому, и ближе, чем на вытянутую руку, к себе не подпустят. Скорпион

Разочарования в жизни делают их очень осторожными по отношению к другим. А все из-за того, что они часто наступали на одни и те же грабли, проходили через предательства. Скорпионы пытаются сами себя защищать, избегая повода вновь ранить свое сержце.

Близнецы

На первом месте у них собственные увлечения, например, путешествия или самореализация. А вот романтические отношения они начинать не спешат, ссылаясь на то, что это может помешать их планам.

Дева