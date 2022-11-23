Многодетную семью из Коми наградили медалью "За достойное воспитание детей"

Всего у Александра и Татьяны Ватащук шестеро детей. Все они – мальчики, при этом Татьяна ждет еще одного ребенка. Валерий Серов поблагодарил семью за воспитание детей, пожелал любви и согласия.

За 2022 год награду "За достойное воспитание детей" получили шесть семей из Сыктывдинского и Прилузского районов, а также из Инты. Кроме медали семьи получают по 100 тысяч рублей.