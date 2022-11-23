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Сбербанк отмечает рост спроса на цифровую трансформацию среди корпоративных клиентов

Сбербанк отмечает рост спроса на цифровую трансформацию среди корпоративных клиентовФото Sber

Среди корпоративных клиентов Сбербанка крупного и среднего бизнеса растет спрос на цифровую трансформацию. Об этом сообщил директор департамента развития корпоративного бизнеса Дмитрий Трофимов, выступая на форуме РБК Tech.

По словам эксперта, сейчас у банка более 500 совместных проектов по внедрению цифровой трансформации в компаниях крупного и среднего бизнеса, и все они приносят эффект. При этом около четверти из них имеют амбицию роста выручки в разы в первые 2-3 года.

 

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Недавно мы начали внедрять такой сервис, как Digital transformation as a service. Его задача — помочь нашим клиентам правильно реализовывать проекты цифровой трансформации бизнеса. В процессе этой работы мы поняли, что нужно фокусироваться не на продаже клиентам отдельных цифровых сервисов, а способствовать росту их бизнеса. В такой парадигме мы и работаем сейчас. Инвестиции в цифровую трансформацию, которая базируется на стратегии, готовых процессах и мотивированной компетентной команде, в конечном счете помогают нашим клиентам повышать доходность бизнеса».

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