Суд приостановил работы на одной из шахт Коми из-за превышения скоплений метана

Печорское управление Ростехнадзора потребовало приостановить горные работы на участке шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь". Суд удовлетворил требование, работы остановлены на 90 дней, сообщается на сайте Ростехнадзора.

Причина таких мер заключается в опасном скоплении метана на участке, там превышена предельно допустимая концентрация этого газа. Кроме этого там нарушен "Паспорт отработки выемочного участка". Все эти нарушения несут серьезную угрозу здоровью и даже жизни горных работников.