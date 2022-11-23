Вот почему нельзя есть гречку с молоком: не давайте такую кашу детям

В детстве, наверное, многие ели гречневую кашу с молоком и сахаром. Это такая советская классика. Но тогда наши мамы и бабушки еще не знали, что кормить этим внуков совсем необязательно.
Выяснилось, что гречневая крупа и молочные продукты — не самые хорошие друзья в тарелке. Соединять их вместе не нужно, и вот почему.
Чуть ли не на всех упаковках гречневой крупы написано, что она богата железом. Это прекрасный продукт, который очень полезен для организма.
Но немногие знают, что белок, содержащийся в молоке, не позволяет железу всасываться в кровь. То есть по сути вы едите пустышку. Конечно, вреда от этого нет, можете легко наслаждаться просто вкусом, но и пользы тоже особо вы не найдете.