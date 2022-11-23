Проблемы Тельцов, шанс Весов и споры Рыб: гороскоп на 23 ноября

У ОВНОВ хорошее время для покупки украшений и предметов, способных придать дому ощущение праздника. Помните, что люди сегодня особенно чувствительны к внешнему виду того, что их окружает. ТЕЛЬЦЫ легче воспримут новые знания, если осознают их ценность. Финансовые проблемы требуют нового подхода. Хорошо сегодня больше двигаться.

БЛИЗНЕЦЫ, не поддавайтесь искушению переложить свои обязанности на кого-то другого: вряд ли дело будет сделано столь же качественно. Самое время подумать о качественной подготовке к Новому Году.

РАКИ, сегодняшний день — весьма плодотворное время для контактов с клиентами. В личной жизни не уклоняйтесь от выяснения отношений, если назрела такая необходимость.

ЛЬВАМ рекомендуется больше разузнать о своем роде, поразмыслить о роли предков в своей жизни и о том, что могут сделать для счастья будущих поколений они сами.

ДЕВЫ будут заняты поиском оптимального решения относительно событий ближайших дней. Индивидуальной работе лучше предпочесть сотрудничество с теми, кто вам нравится.

ВЕСАМ сегодня представится шанс проявить свои таланты целителя, психолога. Есть вероятность, что вы окажетесь перед выбором дальнейшего рода занятий или займетесь поисками людей.

СКОРПИОНАМ в этот день хорошо заниматься живописью, всеми видами рукоделия. Пользуйтесь любой возможностью продвинуться по пути к задуманной цели, научиться чему-то полезному.

СТРЕЛЬЦАМ, чтобы почувствовать легкость и прилив энергии, нужно раздать долги, причем не только материальные. Тогда в следующем году вы сможете жить с чистой совестью.

КОЗЕРОГАМ в целом, желательно быть активнее: в это время реально многое успеть сделать, организовать желательные события в личной жизни.

У ВОДОЛЕЕВ в семье предвидится приятное событие, однако вечер дня может осложниться эмоциональными всплесками. Вы легко выходите на нужные решения.