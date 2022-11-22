Шесть вакансий для сыктывкарцев с зарплатой от 40 до 200 тысяч рублей

Шиномонтажник. Заработная плата: от 30 000 до 80 000 тысяч рублей Владелец шиномонтажа Сыктывкара ищет работника с опытом работы или без. В обязанности будущего сотрудника входят: прокатка дисков, ремонт покрышек, а также прибытие на рабочее место без опозданий и в трезвом состоянии. Особенно владельцу шиномонтажа требуется работник, готовый выйти “вчера”. Оплата будет сдельная, а работать придется полный день.

Полицейский. Заработная плата: от 40 000 до 80 000 тысяч рублей

На службу в правоохранительные органы ищут граждан в возрасте от 18 до 35 лет, ранее отслуживших в армии, годных по состоянию здоровья и с отсутствующей судимостью. Будущего работника, как пишут в объявлении, ожидают все льготы в качестве сотрудника МВД, среди которых: первоочередной порядок предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях для детей сотрудников, бесплатное медобслуживание в медучреждениях системы МВД, оплачиваемый проезд к месту отпуска и обратно, обучение в учебных заведениях МВД и ранний выход на пенсию.

Главный бухгалтер. Заработная плата от 50 000 до 80 000 тысяч рублей

В одно из производственно-пищевых предприятий Сыктывкара ищут главного бухгалтера. Будущего сотрудника ожидает полный рабочий день а также ведение учета в нескольких организациях. При этом компании нужен работник с опытом работы от пяти лет. А работать ему предстоит в офисе.

Менеджер по клинингу. Заработная плата от 40 000 до 60 000 тысяч рублей

Клининговая компания ищет к себе менеджера по чистке. Среди требований, указанных работодателем, есть высокий уровень ответственности, умение расставлять приоритеты и наличие лидерских качеств. Если кандидат на должность имел ранее опыт работы в этой сфере, то это будет для него большим преимуществом. Тому, кто отзовется на эту вакансию, придется управлять линейным персоналом, а именно уборщиками и дворниками, а также подбирать персонал и расставлять по участкам. Помимо прочего, будущий работник должен будет следить за качеством оказываемых услуг и взаимодействовать с заказчиками.

Стоматолог. Заработная плата: 80 000 тысяч рублей

Владелец одной из стоматологических клиник в столице Коми ищет на работу врача-стоматолога, имеющего диплом о высшем образовании или средне-специальное образование. Врач должен иметь действующий сертификат и опыт работы от одного года. В обязанности сотрудника будет входить консультация, первичный прием пациентов, лечение кариеса и его осложнений, а также подготовка зубов под протезирование.

Технический директор. Заработная плата: 200 000 тысяч рублей