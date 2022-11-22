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Минздрав Коми просит жителей региона быть аккуратнее на дорогах

Минздрав Коми просит жителей региона быть аккуратнее на дорогахИз архива "Про Город Сыктывкар"

Из-за изменения погодных условий Министерство здравоохранения призывает жителей Коми быть осторожными на дорогах.

Как отмечают врачи-травматологи, обращения по поводу падений на улице регистрируются круглый год, но с наступлением гололеда число травм возрастает. Виной тому не только гололед. Зимой статистику также пополняют травмы, полученные во время катания на коньках, лыжах, санках. Самые распространенные случаи, с которыми сталкиваются травматологи – переломы рук (плечо, кисть), переломы голеностопных суставов, ушибы и растяжения.

С 1 ноября в травмпункты нашего региона обратились порядка 30 человек с травмами, полученными из-за гололеда. В больницу госпитализирован 21 человек. 

«Потенциально травмоопасные места в период гололеда – ступеньки подъездов, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские», – обратил внимание главный врач Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин.

Чтобы избежать травм в гололед, необходимо:

  • подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно микропористой или ребристой подошвой. Можно приобрести специальные съемные подошвы для ходьбы по гололеду;
  • во время перемещения по улице не спешить, избегать резких движений, а передвигаясь по льду, необходимо наступать на всю подошву;
  • пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновым наконечником.

При получении травмы срочно обращаться в травматологический пункт или районную больницу.

Будьте предельно внимательны во время гололеда на улице! Мероприятия по профилактике травм при падениях отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».

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