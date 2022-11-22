Минздрав Коми просит жителей региона быть аккуратнее на дорогах

Из-за изменения погодных условий Министерство здравоохранения призывает жителей Коми быть осторожными на дорогах.

Как отмечают врачи-травматологи, обращения по поводу падений на улице регистрируются круглый год, но с наступлением гололеда число травм возрастает. Виной тому не только гололед. Зимой статистику также пополняют травмы, полученные во время катания на коньках, лыжах, санках. Самые распространенные случаи, с которыми сталкиваются травматологи – переломы рук (плечо, кисть), переломы голеностопных суставов, ушибы и растяжения.

С 1 ноября в травмпункты нашего региона обратились порядка 30 человек с травмами, полученными из-за гололеда. В больницу госпитализирован 21 человек.