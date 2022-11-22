В 2022 году Жешартский ЛПК высадил 184 тысячи деревьев

В 2022 году Жешартский ЛПК увеличил объемы работы по лесовосстановлению. В этом году мотрудники компании высаживали деревья в Усть-Вымском, Усть-Куломском и Сысольском районах Коми.

Деревья высаживали на площади в две тысячи 100 гектаров, а на 108,5 гектара лес восстанавливали, высаживая сеянцы. Всего за 2022 год удалось высадить 184 тысячи деревье, сообщил начальник отдела лесопользования Жешартского ЛПК Максим Ковалев.