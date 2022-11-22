Сыктывкарцев приглашают на слушания по проекту бюджета на 2023 год

В Сыктывкаре пройдут публичные слушания по проекту бюджета столицы Коми на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие состоится 28 ноября в 11:00 по адресу: улица Бабушкина,22, кабинет 317. Бюджет будет формироваться в програмно-целевой структуре, всего предусмотрено 13 муниципальных программ. Прогнозируется, что в 2023 году доход в бюджет города составит 11,3 миллиарда рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов – 11,8 миллиарда рублей и 11,6 миллиарда соответственно.