За неделю ОРВИ заболели больше восьми тысяч жителей Коми

С 14 по 20 ноября с признаками ОРВИ к врачам обратилось 8616 человек. Среди них — 4983 ребенка. 57,8% из них в возрасте до 14 лет, еще 42,2% — взрослые, сообщает Роспотребнадзор.

С учетом уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, чтобы снизить его за это время в 7 образовательных организациях приостанавливали учебу. На 18 ноября на полный карантин закрыто одно дошкольное учреждение, частично — в двух классах двух средних школ и в 14 группах одиннадцати детсадов.