Несколько мужчин из Сыктывкара крутились на шесте на камеру

Сыктывкарский фотограф попробовал себя в необычном для мужчин виде танца. Антон Заинчковский вместе с несколькими парнями учился танцевать pole dance. Журналист портала “Про Город” пообщался с фотографом и узнал, почему он согласился на такой эксперимент.
Pole Dance — это танец, где нужно выполнять акробатические трюки с элементами хореографии на пилоне. Его очень часто путают со стриптизом.
По словам Антона Заинчковского, как только ему предложили поучаствовать в этом проекте, он согласился, не раздумывая.
“Нас собрала тренер по танцам. Когда она мне предложила эту идею, я не раздумывал и сразу согласился. Я веду свой блог в формате развлечения. Поэтому я за всякий движ, который может развлечь меня и мою аудиторию”, — поделился Антон.
Как рассказал фотограф, у них было всего одно занятие по Pole Dance.
“У нас было одно занятие, поэтому мы больше веселились, чем учились танцевать. В целом — это супер сложный танец-акробатика. С виду кажется, что это очень просто, когда смотришь на профессионалов, но когда пробуешь — это безумно трудно. Требуется много физической силы”, — отметил сыктывкарец.
После одного урока такого сложного танца без ноющих мышц не обошлось.
“На следующий день болели руки и пресс. Остальные части тела более менее чувствовали себя нормально”, — вспоминает фотограф.
Как сообщил Антон, время на пилоне было потрачено не зря.
“В целом — это было весело. Думаю, я не понял суть пилона, чтобы судить о нем. Но повеселились мы знатно”, — заключил горожанин.
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