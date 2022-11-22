Несколько мужчин из Сыктывкара крутились на шесте на камеру

Сыктывкарский фотограф попробовал себя в необычном для мужчин виде танца. Антон Заинчковский вместе с несколькими парнями учился танцевать pole dance. Журналист портала “Про Город” пообщался с фотографом и узнал, почему он согласился на такой эксперимент.

Pole Dance — это танец, где нужно выполнять акробатические трюки с элементами хореографии на пилоне. Его очень часто путают со стриптизом.

По словам Антона Заинчковского, как только ему предложили поучаствовать в этом проекте, он согласился, не раздумывая.

“Нас собрала тренер по танцам. Когда она мне предложила эту идею, я не раздумывал и сразу согласился. Я веду свой блог в формате развлечения. Поэтому я за всякий движ, который может развлечь меня и мою аудиторию”, — поделился Антон.

Как рассказал фотограф, у них было всего одно занятие по Pole Dance.