Допрос работников Монди СЛПК по делу Порядина проходит в закрытом режиме

В Сыктывкарском суде 22 ноября продолжилось судебное следствие по делу бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина и его сообщников.

Сейчас в рамках этого расследования допрашивают сотрудников Монди СЛПК. По версии следствия, средства именно этой компании были похищены. Прокурор попросил суд провести допрос в закрытом режиме, чтобы не допустить разглашения личных сведений и тактики расследования. Суд ходатайство удовлетворил, поэтому заседание проводится без зрителей и сотрудников СМИ.