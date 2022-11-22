Жителям Коми рассказали, чего нельзя делать с банковской картой

Самое главное — не стоит самостоятельно искать ее владельца, рассказала "Прайм" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Не пытайтесь отправить на счет карты незначительную сумму с сообщением о находке, сказала эксперт. Также не стоит кому-то передавать свою находку (как в случае с ключами, например) или же оставлять карту на видном месте в ожидании владельца. Пока карта не заблокирована, ею можно расплатиться в интернете или купить что-то в магазине бесконтактным способом. Этим могут воспользоваться недобросовестные люди, которые найдут карту после вас.

Дайнеко не рекомендует уносить карту с собой или искать владельца в соцсетях и Интернете.