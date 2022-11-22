Тамара Глоба оставила пугающее предостережение для россиян на 2023 год

Известный астролог Тамара Глоба поделилась тревожным предзнаменованием на 2023 год. И, по её словам, по сравнению с ним 2021 и 2022 год покажутся не такими уж и страшными.
Управляет 2023 годом Водяной Кролик, время его «правления» можно будет назвать одним из самых тревожных за последнее время. Помимо геополитических споров и резких скачков валюты не исключены сложнейшие природные катаклизмы. Это могут быть наводнения и землетрясения в разных точках земного шара.
Тамара Глоба при этом обнадёживает россиян: за всеми катастрофичными событиями последних лет последует трансформация мира. Но объединение народов на дружественной основе возможно не раньше 2026 года. К этому времени изменится не только поведение, но и сознание людей.
В 2023 году Тамара Глоба советует беречь семью, заботиться о близких и, главное, — сохранять спокойствие. В наступающем году возможно введение жестких ограничений, связанных с поездками и перемещениями. Вряд ли удастся урегулировать имеющие споры, на решение конфликтных ситуаций между странами и народами понадобится несколько лет, пишет портал 7info.ru.