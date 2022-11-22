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Тамара Глоба оставила пугающее предостережение для россиян на 2023 год

Тамара Глоба оставила пугающее предостережение для россиян на 2023 годeg.ru

Известный астролог Тамара Глоба поделилась тревожным предзнаменованием на 2023 год. И, по её словам, по сравнению с ним 2021 и 2022 год покажутся не такими уж и страшными.

Управляет 2023 годом Водяной Кролик, время его «правления» можно будет назвать одним из самых тревожных за последнее время. Помимо геополитических споров и резких скачков валюты не исключены сложнейшие природные катаклизмы. Это могут быть наводнения и землетрясения в разных точках земного шара.

Тамара Глоба при этом обнадёживает россиян: за всеми катастрофичными событиями последних лет последует трансформация мира. Но объединение народов на дружественной основе возможно не раньше 2026 года. К этому времени изменится не только поведение, но и сознание людей.

В 2023 году Тамара Глоба советует беречь семью, заботиться о близких и, главное, — сохранять спокойствие. В наступающем году возможно введение жестких ограничений, связанных с поездками и перемещениями. Вряд ли удастся урегулировать имеющие споры, на решение конфликтных ситуаций между странами и народами понадобится несколько лет, пишет портал 7info.ru.

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