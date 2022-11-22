Тамара Глоба оставила пугающее предостережение для россиян на 2023 год

Известный астролог Тамара Глоба поделилась тревожным предзнаменованием на 2023 год. И, по её словам, по сравнению с ним 2021 и 2022 год покажутся не такими уж и страшными.

Управляет 2023 годом Водяной Кролик, время его «правления» можно будет назвать одним из самых тревожных за последнее время. Помимо геополитических споров и резких скачков валюты не исключены сложнейшие природные катаклизмы. Это могут быть наводнения и землетрясения в разных точках земного шара.